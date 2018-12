Oververdiende zege voor Sanne Cant in Zonhoven, deze keer strandt Betsema op plek twee: “Dit doet deugd”

Sanne Cant heeft haar teller op vijf zeges gebracht in Zonhoven. Vorig jaar moest ze nog de overwinning laten aan Maud Kaptheijns, zondag was ze wel aan het feest. Ze haalde het voor Denise Betsema en Ceylin Alvarado.

Vorig jaar was het nog naar stof happen in de Kuil van Zonhoven, deze keer lag er een klein sneeuwlaagje en ook nu weer speelde de steile put zijn rol. Annemarie Worst nam de beste start met Nikki Brammeier, maar door een tuimelperte van de Europese kampioene reed de Britse plots alleen op kop. Negen seconden seconden bonus telde Brammeier na de eerste passage aan de finish, maar Worst, Betsema, Cant en Alvarado waren niet ver.

Worst viel opnieuw en ook Brammeier maakte een tuimelperte in het zand. We kregen drie koplopers en een spannende strijd. Alvarado, de jongste van het trio, moest op de tanden bijten om het hoge tempo te volgen en net voor het ingaan van de slotronde kraakte de Nederlandse ploegmate van Cant.

Twee rensters op kop en het was Cant die Betsema onder druk zette. Uiteindelijk ging de winnares van de Scheldecross op zaterdag dan toch in de fout en sloeg Cant een klein kloofje. Die voorsprong gaf de wereldkampioene niet meer uit handen en ze snelde naar haar vijfde overwinning van het seizoen. Betsema moest vrede nemen met een tweede stek. Alvarado werd derde, goed voor haar eerste podiumplaats in de Superprestige.

De strijd om de vierde plek ging tussen Loes Sels, Alice Arzuffi en Nikki Brammeier en het was de Britse die het pleit won. Worst kwam er niet bij te pas, zou als negende finishen op 1:42 en verspeelde zo haar leidersplaats in het klassement aan ploegmate Arzuffi. Ze telt nu 62 punten, twee meer dan Worst en Cant.

“Dit doet enorm veel deugd”

“Dit doet enorm veel deugd”, aldus de wereldkampioene. “In Antwerpen was ik nog niet echt in goede doen na mijn stage in Spanje. Logisch, je koerst tien dagen in de zon, vrij intensief, dan is het altijd een beetje afwachten hoe je lichaam zal reageren op die eerste cross. Ik hoopte dat het vandaag veel beter zou gaan en dat bleek ook het geval.”

“Al draaide het bijna nog in de soep toen ik even uit mijn klikpedaal schoot op het eind van de eerste ronde. Ik verloor heel wat posities, maar kon gelukkig snel opschuiven en vier, vijf meisjes passeren en oprukken naar voren.”

“Aan Denise Betsema had ik een taaie klant. Ik zat al enkele ronden klaar om te versnellen, maar ik wilde mezelf niet tegenkomen, ook omdat ik toch wat onzeker was na de Scheldecross en wachtte daarom tot de slotronde. Ik had een tweetal stroken in gedachten waar ik het verschil zou kunnen maken en ik had ook gezien dat Denise al een paar keer in de fout was gegaan. Kleine foutjes, door vermoeidheid, dus ik moest gewoon alles op alles zetten in het slot en haar onder druk zetten. Dat is me gelukt en deze zege doet enorm veel deugd. Ik had nog niet zo vaak gewonnen voor mijn stage, hopelijk is de tweede helft van het seizoen nu beter. De belangrijke wedstrijden moeten nog komen (met BK en WK, red), maar ik hoop toch om deze lijn door te kunnen trekken in de komende wedstrijden.”