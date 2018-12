Lanaken / Maasmechelen - In de nacht van zaterdag op zondag heeft de politie Lanaken-Maasmechelen voor 5.567 euro aan openstaande boetes en verkeersbelastingen geïnd. Dat gebeurde tijdens een gecoördineerde verkeersactie met de Vlaamse Verkeersbelastingen op de N78 Tournebride in Lanaken en de Rijksweg in Maasmechelen. Eén bestuurder stond geseind en werd ter plaatse gearresteerd. Twee automobilisten bliezen positief.