Gênant moment tijdens live-uitzending Miss France: kandidates plots naakt in beeld

Een gênant moment op de Franse televisiezender TF1 zaterdagavond: aan het begin van de uitzending van Miss France schakelde de zender al even over naar de ‘coulissen’ om er de sfeer op te snuiven. Voor het oog van duizenden kijkers waren enkele kandidates naakt te zien terwijl ze zich aan het omkleden waren.

De 30 kandidates hadden niet door wat er aan de hand was en hebben de show, die werd uitgezonden vanuit Lille, in opperste concentratie en zoals gepland kunnen afwerken. Uiteindelijk mocht Vaimalama Chaves het kroontje in ontvangst nemen en zich voortaan Miss France 2019 noemen. Het Franse model werd eerder ook al verkozen tot Miss Tahiti 2018.

Intussen was het kwaad wel geschied en circuleerden de borsten van verschillende kandidates op sociale media. Daar werd ook zware kritiek geuit aan het adres van TF1, die net trots had aangekondigd dat de jury dit jaar volledig uit vrouwen zou bestaan.

