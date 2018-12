Politieke kopstukken houden rekening met vervroegde verkiezingen: “Te veel pyromanen, te weinig brandweermannen”

N-VA pleitte de afgelopen dagen voor vervroegde verkiezingen. Ondertussen sluiten kopstukken van andere partijen ook niet uit dat het zover komt. “Het is niet uitgesloten dat we in lopende zaken gaan”, aldus Pieter De Crem (CD&V). Maggie De Block waarschuwt N-VA dat “de man in de straat” zal opdraaien voor de kosten. Ook Kristof Calvo meent dat vervroegde verkiezingen niet in het landsbelang zijn: “Ik zie te veel pyromanen, te weinig brandweermannen”

N-VA-voorzitter Bart De Wever legde eerder deze week vervroegde verkiezingen op tafel. “Een halfjaar van volledige stilstand en dit feuilleton in het parlement dat alleen maar de antipolitiek voedt, is democratisch niet de beste oplossing”, klonk het. “Je moet luisteren naar het volk. En ik denk niet dat het volk dit nog maanden wil aanzien.”

Later deed partijgenoot en voormalig minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon een duit in het zakje: “Ik denk dat het in deze situatie, waarbij er een regering is die nauwelijks 52 van de 150 zetels in de Kamer heeft, het elke keer een eigenaardige situatie gaat zijn. Ik constateer dat er heel weinig ruimte is om te manoeuvreren en dat naar de kiezer gaan misschien toch wel de beste oplossing is.”

“Sluit niet uit dat we in lopende zaken gaan”

Jambons opvolger Pieter De Crem (CD&V) zou liever doorwerken tot mei, maar houdt er rekening mee dat het tot vervroegde verkiezingen komt. “We zullen op zoek moeten gaan naar een meerderheid, en ik kan me niet voorstellen dat N-VA zal stemmen tegen de voorstellen die Johan Van Overtveldt en Jan Jambon hebben uitgewerkt”, aldus de CD&V-minister in De Zevende Dag, maar “ik sluit niet uit dat we in lopende zaken gaan.”

Hoewel De Crem vervroegde verkiezingen niet verkiest, vreest hij ze niet. “Wij zijn niet bang van verkiezingen, we voelen ons gesterkt door het resultaat van de gemeenteraadsverkiezingen.” Wel vraagt hij zich af of de N-VA’ers goed hebben nagedacht over hun teksten. “Ik kan me niet langer van de indruk ontdoen dat N-VA in de kaart van de PS speelt, die ook vervroegde verkiezingen wil.”

“Wie betaalt de prijs? De man in de straat”

Ook minister Maggie De Block (Open VLD) hekelt de taal van N-VA. “N-VA heeft eindelijk gezegd wat ze wil: vervroegde verkiezingen. Dat is duidelijk. Maar dan zeg ik dat N-VA zo heel wat van ons sociaal-economische werk op de helling zet”, zegt ze tegen Het Laatste Nieuws. “Deze regering had een sociaal-economische missie. We hebben vier jaar goed samengewerkt. De werkloosheid was nog nooit zo laag. We hebben nu nog een grote welvaartsenveloppe te verdelen en er komt nog een sociaal akkoord aan.”

“Wie gaat die prijs betalen, afgezien van de verkiezingen die ook geld kosten? De man in de straat. De gepensioneerden die hun pensioen niet zien stijgen, de werkenden die hun loon niet zien stijgen en de zieken en invaliden die de welvaartsenveloppe niet zien verdeeld worden. Puur omdat de begroting niet wordt gestemd.”

“Ik zie te veel pyromanen, te weinig brandweermannen”

Kristof Calvo, federaal fractieleider van Groen, ziet vervroegde verkiezingen vol goede moed tegemoet. “Voor Groen kunnen verkiezingen, we zijn in goeden doen. Als we aan de partij denken zeggen we: ‘Ja, meteen’”, zegt hij tegen VTM Nieuws. “Maar ik betwijfel of dit de beste optie is voor ons land. Ik zie te veel pyromanen, te weinig brandweermannen.”

“Politieke chaos volledige verantwoordelijkheid van MR en N-VA”

PS-voorman Elio Di Rupo benadrukte zondag dat zijn partij niet op zoek is naar het voeden van de politieke chaos. Toch liet hij niet na stevig uit te halen. “PS herinnert eraan dat de chaotische politieke situatie de volledige verantwoordelijkheid is van MR en N-VA. De crisis komt van hen en uitsluitend van hen.”

Di Rupo liet verder weten dat PS “niet het initiatief zal nemen” voor vervroegde verkiezingen. Zijn partij zou ze echter met plezier tegemoet zien. Volgens Di Rupo krijgen de kiezers in Brussel en Wallonië de keuze tussen een “hard en koud beleid dat niks te maken heeft met de realiteit” of een beleid “van verandering, gedragen door PS”.