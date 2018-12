Cedomir Janevski is nieuwe trainer van Egyptische topclub Ismaily SC

Na acht maanden zonder club te zitten, trekt de Macedonische coach Cedomir Janevski voor een nieuwe uitdaging naar Egypte. De 57-jarige Janevski gaat aan de slag als nieuwe trainer van de Egyptische vicekampioen Ismaily SC. Dat maakt de Egyptische club zondag bekend.

Janevski moet bij Ismaily SC dringend de crisis bezweren. Vorig seizoen werd de Egyptische topclub nog vicekampioen, maar dit jaar staan ze na dertien speeldagen met evenveel punten op een troosteloze laatste plaats. De eerste opdracht voor Janevski wordt de Afrikaanse Champions League, waarin het Kameroense Cotonsport de tegenstander is.

In België was Janevski hoofdcoach van Club Brugge, waarmee hij in 2007 de Belgische beker won, en Waasland-Beveren, dat onder zijn leiding degradatie wist te vermijden in 2017. Vorig seizoen had Janevski Vardar Skopje onder zijn hoede. Met Vardar schreef Janevski geschiedenis door voor de eerste keer in de clubgeschiedenis de groepsfase van de Europa League te halen.