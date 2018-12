Wereldkampioen Australië pakt brons op WK hockey na 8-1-zege in troostfinale

Australië heeft zondag op het WK hockey (m) in het Indiase Bhubaneswar brons veroverd. In de kleine finale haalde de uittredende wereldkampioen en nummer een van de wereld het met liefst 8-1 van Engeland.

Voor Engeland was het de tweede zware nederlaag in evenveel dagen. Zaterdag gingen ze in de halve finales al met 6-0 onderuit tegen de Red Lions, die zondagnamiddag de WK-finale afwerken tegen Nederland. Onze noorderburen hielden zaterdag Australië met shoot-outs uit de finale.

De Belgische hockeymannen speelden nooit eerder de WK-finale. Nederland is op jacht naar zijn eerste wereldtitel in twintig jaar.

