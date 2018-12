LIVE. Red Lions strijden om wereldtitel tegen Nederland in historische finale

De Red Lions (FIH-3) kunnen zondagnamiddag hun droom om wereldkampioen te worden waarmaken. In het Indiase Bhubaneswar staan ze om 14u30 Belgische tijd in de finale van het WK hockey tegen de buren van Oranje (FIH-4).

Zaterdag plaatsten de Belgische hockeymannen zich voor de finale door Engeland (FIH-7) met 6-0 te verpletteren, goed voor de grootste zege in de geschiedenis in een halve finale op een WK. De Nederlanders toonden zich bescheidener dan de Belgen. Zij schakelden de Australische titelverdedigers (FIH-1) in een shoot-out met 4-3 uit. Na de reguliere speeltijd was het 2-2.

Zondag gaat Europees kampioen Nederland voor een derde wereldtitel. De vorige twee werden in 1973 en 1998 veroverd. Daarnaast verzamelden de Nederlandse hockeyers drie keer zilver (1978, 1994, 2014) en twee keer brons (2002, 2010). De Belgen schrijven sowieso geschiedenis, want zij pakten nooit eerder eremetaal op een WK. Een vijfde plaats op het vorige WK, in 2014 in Den Haag, was het beste resultaat tot nog toe. Wel veroverde België al eens brons op de Olympische Spelen van 1920 in Antwerpen en op het EK van 2007 in Manchester. Recenter was er zilver op de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro en op de Europese kampioenschappen van 2013 in Boom en 2017 in Amsterdam.

“We willen die WK-titel”

Deze keer gaan de Belgen vol voor goud. “Op het einde van de match tegen Engeland konden we ons al wat sparen met het oog op de finale. We willen immers die WK-titel en daar ligt onze focus volledig op”, zei Felix Denayer. “Of dit het beste België ooit is? Daar geef ik pas na de finale een antwoord op.”

Op het EK moesten de Belgen eind augustus 2017 in de finale met 4-2 de duimen leggen voor gastland Nederland, nadat ze bij de rust op een 0-2 voorsprong hadden gestaan. Zes dagen voordien hadden ze Nederland in de groepsfase nochtans nog een 5-0 oplawaai verkocht.