Eli Iserbyt past voor Superprestige in Zonhoven

Eli Iserbyt komt zondag niet aan de start van de vijfde manche van de Superprestige in Zonhoven. De renner van Marlux-Bingoal gaf zaterdag ook al op in de Scheldecross in Antwerpen.

“Eli voelde zich niet honderd procent gezond in Antwerpen”, laat zijn team weten, “dus is het verstandiger om zondag niet in Zonhoven te starten.”

Zoals bekend is ook Ellen Van Loy niet van de partij door een knieblessure, Annemarie Worst maakt dan weer haar wederoptreden na ziekte. Haar laatste wedstrijd dateert van de Wereldbeker in Koksijde.