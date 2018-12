Ryan Cortjens pakt in Zonhoven de zege bij de junioren, Thibau Nys wordt derde

Ryan Cortjens heeft zondag de Superprestige in Zonhoven op zijn naam gebracht. De junior van IKO Enertherm haalde het voor wereldkampioen Ben Tulett en Thibau Nys. Witse Meeusen werd vijfde, maar behoudt wel zijn leidersplaats in het klassement van de Superprestige.

Volg vanaf 15u hier LIVE de wedstrijd van de elite mannen in Zonhoven!

De befaamde Kuil van Zonhoven lag bedekt met een dun laagje sneeuw zondagvoormiddag, wat de omloop dus nog net dat tikkeltje lastiger maakte. Europees kampioen Pim Ronhaar was niet van de partij. De renner meldde zich in laatste instantie af wegens ziekte.

Het was Luke Verburg die de start in handen nam, voor Noah Vreeswijk en Witse Meeussen. Die laatste besloot niet te lang te wachten en schudde een eerste versnelling uit de benen. Op het einde van de eerste ronde nam hij enkele meters, maar de anderen waren niet ver. Cortjens sloot aan en door een foutje van Meeussen kwam hij alleen op kop. Intussen was wereldkampioen Tulett aan een inhaalbeweging bezig nadat hij zijn start had gemist.

Cortjens was evenwel nog niet weg en kreeg Belmans en Meeussen opnieuw aan zijn zijde. Ook Michael Bervoets zou de aansluiting nog maken. In de laatste ronde maakte Cortjens het verschil en snelde hij naar de zege, voor Tulett en Nys. De Limburger is duidelijk op dreef, want het is al zijn vijfde overwinning op vijf weken tijd na eerdere zeges in Gavere, Hasselt, Essen en Overijse. Meeussen behoudt nipt zijn leidersplaats met 55 punten, eentje meer dan Cortjens.

Bij de nieuwelingen toonde Aaron Dockx zich de sterkste bij de eerstejaars, Lorenzo Masciarelli was dan weer de beste bij de tweedejaars.