Matthias Casse grijpt naast brons op Judo Masters

Matthias Casse (-81 kg) heeft zondag op de IJF Judo World Masters in het Chinese Guangzhou het brons moeten laten aan onze noorderbuur Frank De Wit, die nochtans in zijn halve finale ernstig geblesseerd leek aan het rechterbeen. Na bijna drie minuten in de verlengingen kon De Wit het afmaken met ippon.

Vier uur pauze tussen zijn halve finale en de kamp om brons bleken voor Frank De Wit (IJF 2) voldoende om te herstellen van een blessure aan het rechterbeen, want in het duel tegen Matthias Casse (IJF 9) kon hij terug helemaal normaal bewegen. De eerste twee minuten waren in het voordeel van onze landgenoot waardoor De Wit terecht een strafpunt achter zijn naam kreeg. Anderhalve minuut voor tijd raakte de Nederlander zelfs in een houdgreep, maar één seconde vooraleer die houdgreep een waza-ari zou opleveren, kon de sterke De Wit zich toch nog los wrikken. Blijkbaar kostte die inspanning veel energie aan Matthias Casse, want vanaf dan nam De Wit de wedstrijd in handen. Er zat geen kracht meer in de aanvallen van Matthias Casse en daardoor liep hij twee strafpunten op. Na 2:43 in de Golden Score zag De Wit een efficiënte aanval beloond worden met een ippon en moest Matthias Casse vrede nemen met een vijfde plaats.