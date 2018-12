Bart Swings zet dit seizoen alles in teken van het WK schaatsen en past voor het EK

Bart Swings laat dit seizoen de Europese titelstrijd in het Italiaanse Collalbo schieten. Ook is Swings van plan de Wereldbekerwedstrijd in het Noorse Hamar aan zich voorbij te laten gaan. Die evenementen passen niet in de voorbereiding op het WK afstanden en het WK allround, die hij als de hoogtepunten van het seizoen ziet.

Het EK wordt van 11 tot en met 13 januari op een hoog gelegen buitenbaan gehouden. Eerder dit seizoen won Swings de 5.000 meter in de open lucht in het Japanse Tomakomai. Dat heeft hem niet verleid zijn plannen te herzien. In het olympisch jaar deed hij overigens ook niet mee aan het EK.

Een goede prestatie bij het WK afstanden (van 7 tot en met 10 februari in Inzell) staat voor Swings centraal. “Ik denk dat ik in totaal vier weken in Inzell zal trainen”, zei hij in Heerenveen. “Daar is meer ruimte op de baan. Dan kan ik die krappe bochtjes op volle snelheid nemen. Een goede training voor de massastart.” In de laatste vijf dagen van het jaar wisselt hij in Portugal even de schaatsen voor de skeelers. “Naar de zon. Even de batterijen opladen”, aldus de schaatser.

In zijn loopbaan was Swings zes keer deelnemer aan het WK afstanden. Nog nooit haalde hij bij dat evenement een ereprijs. Het weekeinde voor het toernooi in het Zuid-Duitse schaatsoord valt de Wereldbekerwedstrijd in Hamar. Swings hekelt de ongunstige planning. “Dan rijd je zondag een vijf kilometer en donderdag weer. Ik denk dat heel weinig schaatsers in Hamar present zullen zijn.”

Mathias Vosté mag ook op 1.000m naar A-groep

Mathias Vosté heeft zijn sterke optreden in Heerenveen zondag voortgezet. Vosté eindigde in de ochtend voor vrijwel lege tribunes als tweede in de B-groep van de 1.000 meter.

In 1:09.35 moest hij 69 honderdsten van een seconde toegeven op de winnaar, Masaya Yamada uit Japan (1:08.66). De derde plaats was voor de Zuid-Koreaan Jin-Su Kim (1:09.74). De tijd van Vosté was niet meer dan 23 honderdsten boven zijn nationale record, dat hij op 10 december 2017 op de snelle hooggelegen piste van Salt Lake City schaatste. Door dit resultaat promoveert de 24-jarige sprinter naar de A-divisie. Eerder dit weekeinde maakte Vosté die sprong al op de 1.500 meter, door op die afstand in een persoonlijk record de winst te pakken.

In de eerste drie Wereldbekerwedstrijden van het seizoen was Vosté onder zijn mogelijkheden gebleven. Alleen op de 1.000 meter in het Japanse Tomakomai leek hij de slag te pakken te hebben. Op zijn thuisbaan - hij woont op luttele kilometers van Thialf in Nijeholtwolde - liet hij echter zien dat hij in staat is zijn niet geringe kracht in snelheid op het ijs om te zetten.

Stien Vanhoutte is tijdens de Wereldbekerwedstrijden niet aan de start gekomen. Vanhoutte, die op dit niveau zou debuteren, was op alle onderdelen ingeschreven. De skeeleraarster die het op schaatsen probeert, had echter niet voldaan aan de limiettijden.