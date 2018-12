Greenpeace ontgoocheld over resultaten klimaattop: “België draagt verpletterende verantwoordelijkheid”

Ngo’s reageren ontgoocheld na de klimaattop in het Poolse Katowice. “Het is duidelijk dat de regeringen er niet in geslaagd zijn om een adequaat antwoord te formuleren op de rampzalige gevolgen van de klimaatverandering”, zegt Climate Action Network (CAN) Europe, de koepelorganisatie van 150 ngo’s uit 35 Europese landen, zaterdagavond. Volgens Greenpeace draagt België “een verpletterende historische verantwoordelijkheid”.

De internationale gemeenschap keurde in Polen regelgeving goed om het klimaatakkoord van Parijs uit te voeren. Hogere klimaatambities werden er niet overeengekomen. CAN Europe besluit dat de komende twee jaar zal moeten werk gemaakt worden van de hogere ambities.

Serieuze waarschuwingen

CAN Europe betreurt het gebrek aan ambitie in de strijd tegen klimaatverandering. Ook is er “beperkte vooruitgang” geboekt voor de geplande financiering voor ontwikkelingslanden.

“De zwakke resultaten van deze COP (conferentie van de partijen van het klimaatverdrag, nvdr) staan in schril contrast met de serieuze waarschuwingen in het rapport van het IPCC en de groeiende vraag om actie van burgers”, zegt Wendel Trio, de directeur van CAN Europe.

Verpletterende historische verantwoordelijkheid

Greenpeace op zijn beurt spreekt van een klimaattop “zonder beloftes voor onze kinderen” en van “schuldig collectief verzuim”. De ngo zegt dat ook België weigert om blijk te geven van meer klimaatambitie en dat ons land een “verpletterende historische verantwoordelijkheid” draagt, samen met andere landen die iedere vooruitgang blokkeren.

“Het is een schande dat België weigerde zich te scharen achter een brede coalitie van landen die sterkere klimaatplannen willen”, zegt Joeri Thys van Greenpeace België. “Het verschil tussen wat bepaalde ministers voor de camera verklaren en hun daden is nu pijnlijk zichtbaar. Hun onverantwoorde gedrag is een kaakslag voor de Belgische burgers die massaal en nadrukkelijk klimaatactie van de politiek verwachten.”

“Belgische minister heeft niets meer te zoeken op klimaattop”

“Geen enkele Belgische klimaatminister heeft nog iets te zoeken op een klimaattop zolang ze elke verhoogde ambitie in Europa en de wereld tegenwerken. En ook zonder een ernstig nationaal klimaatplan, blijven ze beter thuis. De Belgische regeringen laten de mensen en de planeet in de steek”, besluit Greenpeace.