Belgen gerold door slimme Chinezen van Alibaba: investering veel kleiner dan beloofd

Op 5 december ondertekenden Alibaba enerzijds en België en Wallonië anderzijds een deal waarbij de Chinese internetreus zijn eerste distributiecentrum in Europa zal vestigen op de luchthaven van Luik. Nederland, dat ook kandidaat was, viste achter het net. Anderhalve week later blijkt dat de Chinezen het spel zeer slim gespeeld hebben en dat ‘de trofee van het jaar’ misschien wel een paard van Troje is.