Weg is het “Syndroom van Rio 2016”: Red Lions spelen vandaag voor wereldtitel

Met een 0–6-zege tegen Engeland en een eerste finale op een WK maakten de Red Lions in één klap korte metten met “Het Syndroom van Rio 2016.” De olympische vicekampioenen zijn al zeker van de vice-wereldtitel. Fijn, maar voor dit WK spraken de Lions over slechts één kleur: goud. Want ook dat maakt deel uit van de les van Rio.