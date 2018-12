FOTO. Limburg wordt wakker onder dun laagje sneeuw

Koning Winter heeft vannacht een bezoekje gebracht aan Limburg: straten en tuinen zien voor het eerst deze winter wit. Dat zorgt op verschillende plaatsen voor erg gladde wegen, dus voorzichtigheid is geboden.

Wie een wandeling in de sneeuw wil maken, zal wel snel moeten zijn. De temperaturen lopen vandaag op tot zo’n 7 graden waardoor de sneeuw snel zal wegsmelten.

Niet alleen in onze provincie, maar ook in de Ardennen ziet het wit.

Ook bij onze Noorderburen viel er afgelopen nacht wat sneeuw. Zo lag er in Schimmert, net over de grens in Nederlands-Limburg, een mooi laagje.

Schimmert, zondagochtend vroeg. Foto: Twitter/Hans Hoeberigs

Ook in andere delen van Nederland kunnen ze genieten van een winters landschap.

Goedemorgen! #Zwolle ligt er witjes bij met op sommige stukken net een halve cm dik. De #sneeuw blijft tijdelijk liggen, maar de dooi dringt vanuit het zuidwesten verder het land in. @ZwolleNu_nieuws @rtvfocuszwolle @rtvoost #sneeuwval #winterprik pic.twitter.com/YWmlONUxvV — Leon (@LeonEikenaar) 16 december 2018

sneeuw( geeuw kids bij paps)maar leuk toch vr de kids pic.twitter.com/yt22Cx4BBp — Annejet Vrijthof (@MissLonely70) 16 december 2018