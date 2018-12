Leider Bocholt lijdt verrassende nederlaag Beneleague handbal, NeLo krijgt flinke dreun

De dertiende speeldag in de Beneleague was er één met verrassingen. De nederlaag van Achilles Bocholt - voor de Limburgers de eerste van het seizoen - tegen Bevo uit Panningen (29-33) springt er uit. Bocholt blijft aan de leiding, maar als Wezet zondag in Sittard wint tegen de Lions, slinkt de voorsprong tot één punt.

Bevo, dat voor de negende wedstrijd op rij ongeslagen bleef, handhaaft zich op de vierde plaats en mag stilaan van deelname aan de Final Four beginnen dromen. Dat gaat niet op voor Sporting NeLo, dat op het veld van Initia Hasselt een flinke dreun te verwerken kreeg. Sporting verloor niet alleen met 25-24, maar ziet het verschil met Bevo oplopen tot vier punten. De Final Four in de BeNeleague, die na de overtuigende zege tegen Aalsmeer, precies een week geleden, binnen handbereik leek, is plots heel ver af.

Na vijf nederlagen op rij sleepte Tongeren op het veld van Hurry Up een 27-27 gelijkspel uit de brand. De Limburgers verspeelden in het slotkwartier een voorsprong van twee doelpunten. Sasja ging voor eigen publiek tegen Volendam zwaar onderuit (23-30) en zal nog moeten knokken tegen de degradatie.