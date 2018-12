Geen succes voor Belgische baanwielrenners in Londen

Kenny De Ketele en Moreno De Pauw zijn zaterdag negende geworden in de ploegkoers op de wereldbekermanche baanwielrennen in Londen. Lotte Kopecky eindigde als zevende in het omnium.

De zege in de ploegkoers ging naar de Denen Julius Johansen en Casper von Folsach. Tweede werden de Britten Fred Wirght en Matthew Walls. Het brons was voor de Spanjaarden Albert Torres en Sebastian Mora Verdi.

Lotte Kopecky legde in het omnium voor vrouwen beslag op de zevende plaats. Een derde plaats in de afvalling was haar beste prestatie. De Nederlandse Kirsten Wild won het omnium. Met 124 punten bleef ze de Amerikaanse Jennifer Valente (118) en de Canadese Allison Beveridge (106) voor. Kopecky eindigde met 75 punten.

Mannen:

Keirin: 1. Matthijs Buchli (Ned); 2. Mohd Azizulhasi Awang (Mls); 3. Theo Bos (Ned); 4. Jack Carlin (GBr); 5. Kwesi Browne (TTo)

Ploegkoers: 1. Denemarken 46 punten; 2. Groot-Brittannië 30; 3. Spanje 21; 4. Nederland 20; 5. Oostenrijk 11... 9. België (Kenny De Ketele/Moreno De Pauw) 5

Vrouwen:

Sprint: 1. Stephanie Morton (Aus); 2. Emma Hinze (Dui); 3. Laurine van Riessen (Ned); 4. Olena Starikova (Oek); 5. Tianshi Zhong (Chn)

Omnium:

Scratch: 1. Kirsten Wild (Ned); 2. Laurie Berthon (Fra); 3. Jennifer Valente (VSt); 4. Elinor Barker (GBr); 5. Allison Beveridge (Can)... 15. Lotte Kopecky

Tempo Race: 1. Lizbeth Salazar (Mex); 2. Jennifer Valente (VSt); 3. Kirsten Wild (Ned); 4. Allison Beveridge (Can); 5. Olivija Baleisyte (Lit)... 9. Lotte Kopecky

Afvalling: 1. Kirsten Wild (Ned); 2. Amy Cure (Aus); 3. Lotte Kopecky; 4. Jennifer Valente (VSt); 5. Evgenia Augustinas (Rus)

Puntenkoers: 1. Amy Cure (Aus); 2. Alison Beveridge (Can); 3. Yumi Kajihara (Jap); 4. Jennifer Valente (VSt); 5. Kirsten Wild (Ned)... 9. Lotte Kopecky

Eindstand: 1. Kirsten Wild (Ned) 124 punten; 2. Jennifer Valente (VSt) 118; 3. Allison Beveridge (Can) 106; 4. Laurie Berthon (Fra) 100; 5. Elinor Barker (GBr) 85... 7. Lotte Kopecky 75 .