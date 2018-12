Basketbalmatch van Oostende stilgelegd… door defect scorebord in Leuven

Het scorebord was spelbreker voor Leuven Bears en Oostende. De refs waren genoodzaakt om de partij te staken.

Halfweg het openingskwart rukten een bommende Fieler en Lasisi zich los (11-17). Lasisi, goed voor 13 punten in de eerste 8 minuten, kreeg er niet genoeg van en gaf zijn ex-ploeg het nakijken (14-22). Met elke een bom doken D’espallier, Delalic en Vervoort terug in het spoor (28-30).

Van de problemen met het score bord dat tweemaal uitviel trokken Djordjevic en Lasisi zich niets aan en de kustjongens doken de rust in bij 36-45. In het derde luik drukten Lasisi en Djurisic hun wil genadeloos door (45-58). Bij het begin van het slotkwart blonk het scorebord echter weer uit in afwezigheid en werd de wedstrijd stilgelegd.

Er werd vanavond nog één wedstrijd afgewerkt: Bergen klopte daarin Aalstar met 91-81.

