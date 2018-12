Antwerp gaat in eigen Bosuil (opnieuw) verrassend onderuit tegen staartploeg Waasland-Beveren

De kleintjes uit het Waasland deden het goed vanavond: nadat Lokeren al won van revelatie STVV slaagde Antwerp er niet in Waasland-Beveren in eigen huis opzij te zetten. Opzij duwen ging nog vlot, met een rist kansen tot gevolg, maar scoren deden ze aan de overkant. Louis Verstraete velde het verdict net na de koffie, Vellios maakte het kleine drama in het slot zelfs nog wat dramatischer: 0-2. De Waaslanders hebben nu drie punten voorsprong op het duo op de laatste plaats, Lokeren en Moeskroen. Antwerp liet een unieke kans liggen na het puntenverlies van Club Brugge maar blijft voorlopig tweede, naast blauw-zwart.

Antwerp- coach Laszlo Bölöni liet William Owusu staan na de zege in Cercle. Ook Lamkel Zé, in Brugge nog louter invaller, kwam in de ploeg, mede door de schorsing van nu Yatabaré. Borges ging eruit ten voordele van Batubinsika, die in een viermansdefensie kwam te staan. Bolingi keerde terug uit schorsing, maar vierde dat op de bank. Bij de bezoekers geen geschorste Ampomah. Schryvers kwam in diens plaats. Boljevic schoof zo een rijtje op.

“Het moet beter als we willen blijven bevestigen”, zei Bölöni vooraf. “We zullen alles uit de kast moeten halen, ook tegen een ploeg als Waasland -Beveren. Want er bestaan geen makkelijke wedstrijden.” De Roemeen had gesproken, de toon was gezet. Zeker thuis moest de Great Old de drie punten pakken, temeer omdat Club Brugge – gelijk tegen KV Kortrijk - zo op drie punten kon worden gezet. En volgende week trekt Antwerp, jawel, naar blauwzwart. Om maar te zeggen hoeveel belang er alsnog kleefde aan het treffen met de Waaslanders.

Antwerp meteen baas

Lamkel Zé testte de curve van het leer al vroeg van ver, maar die knal baarde Roef nauwelijks zorgen. Maar Antwerp meteen baas, zoveel was duidelijk. Dat mocht wel op de eigen Bosuil en met die mooie vooruitzichten. Boljevic tekende voor het eerste wapenfeit aan de overkant, terwijl Bolat de 0-1 van Forte maar net in hoekschop tikte. Tussendoor had Van Damme een vrijtrap van Refaelov niet kunnen benutten. Maar die goal, die viel maar niet voor Antwerp. Daarvoor was het Deurnese spel te vaak te lateraal, te traag ook. Waasland-Beveren bleef goed in blok en zag het graag gebeuren. Met die omschakeling in het achterhoofd. En dan was Owusu - wéér hij - er toch dicht bij. Net niet dus, het zal Bölöni, die ook wel wist wat zijn ploeg kon verwezenlijken, niet lekker hebben gezeten zo voor de clash in Brugge. Dan toch die 0-1? Nee, al bracht Refaelov wel de vlam in de pan met een maar net over de kruising geborstelde bal. Of Haroun? Nee, want Roef was nog net bij de pinken. Maar het leek slechts een kwestie van tijd vooraleer de Bosuil zou kunnen juichen. En de Waaslanders? Die kwamen slechts sporadisch in Bolats buurt. Refaelov knalde nog eens naast. Alleszins: de Great Old moest na de koffie pas echt aan de bak wilde het de zege thuishouden. Want kansen bij de vleet, dat zeker. Nu nog een omzetten.

Overval op de Bosuil

Maar dat was zonder Waasland-Beveren gerekend. Want nog geen twee minuten na de koffie verschalkte Verstraete Bolat na een zeldzame bezoekende flankaanval. Overval op de Bosuil, zoiets. En net dan viel ook de sneeuw met bakken uit de lucht. Wat nu, Bölöni? Het werd alvast alle hens aan dek voor onder meer de flaterende Batubinsika. Maar Antwerp krabbelde mentaal wel overeind. En de druk steeg nog meer voor de bezoekers, die nu helemaal terugplooiden. Pompen of verzuipen, dat werd het credo voor de mannen van Custovic. Ze zouden het er goed van af brengen.

En dan bijna Van Damme-tijd. Maar de verdediger trof eerst de paal en in de rebound de sterke Roef, die ook nadien foutloos bleef. Antwerp verzette wel bergen, maar de finesse ontbrak te vaak. Vloeken deden ze in Deurne-Noord, Bölöni op kop. Waasland-Beveren duwde het mes zelfs nog wat dieper in de thuiswonde via de ingevallen Vellios. Met de billen bloot. Wonden likken wordt dat deze week.

Het moet weer véél beter

“Het moet beter als we willen blijven bevestigen.” Bölöni had gelijk vooraf. Het moet weer véél beter. Het zal nu in Brugge, het hol van de leeuw, moeten gebeuren. Wel sneu voor Antwerp dat het door de nederlaag tegen Waasland-Beveren niét met drie punten voorsprong naar West-Vlaanderen kan. Op papier is het daar (nog) iets moeilijker dan tegen Waasland-Beveren, dat op de Bosuil kwam bewijzen dat er geen makkelijke matchen/tegenstanders bestaan. Ook daarin heeft Bölöni overschot van gelijk.