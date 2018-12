Eupen nestelt zich in de buik van het klassement, Moeskroen verliest en is weer laatste

Zo spectaculair als de 4-0 op de laatste speeldag van vorig seizoen was de wedstrijd tussen Eupen en Moeskroen verre van. De thuisploeg deed met de 1-0-winst een schitterende zaak in het klassement na een weinig hoogstaande partij. Les Hurlus moeten weer achterom kijken na de winst van Lokeren en staan weer laatste.

-2 graden celcius gaf de thermometer aan in de Oostkantons, gevoelstemperatuur -9 als we onze iPhone mogen geloven. Echt inspirerend werkte dat niet voor Moeskroen en Eupen. We kregen een eerst helft te zien waarin twee ploegen vooral niet wilden verliezen. Het was zeventien minuten wachten vooraleer er een eerste keer echte opwinding was aan de Kehrweg. Vojvoda knalde voor Moeskroen onbesuisd in het zijnet.

De bezoekers moesten het doen zonder Pierrot, hun topschutter, die geblesseerd is. Aanvallend stelden Les Hurlus dan ook niet veel voor. De kleine en vinnige Sarmiento moest opboksen tegen de sterke Blondelle. Dat plan werkte niet echt. Eupen liet de bal voor rust aan Moeskroen en ging hoog druk zetten wanneer de bezoekers wilden uitverdedigen. Dat Godeau aan het klungelen ging, hielp de Henegouwers niet: Garcia plaatste zijn schot, Butez redde met de vingertoppen.

“Scheisse!”

Moeskroen-coach Bernd Storck stond zich danig op te jagen langs de zijlijn. Het gepruts achterin escaleerde toen Boya een slechte pass richting Godeau verstuurde en die zijn controle miste. Fall was te verrast om te profiteren. “Scheisse”, vloekte de Duitstalige Storck, dat was tot op de perstribune hoorbaar. Fall ging dan neer in de zestien, maar het was veel te weinig om een penalty voor te geven. Net voor rust kon Toyokawa een keertje ontsnappen. De Japanner bediende Fall die devieerde, Butez was bij de les en stopte het leer.

Na de pauze waren het de Panda’s die het best uit de kleedkamer kwamen. Garcia kon infiltreren en kwam alleen voor Butez. De ervaren Spanjaard twijfelde zowaar en werkte zwak af. Na een vermijdbare overtreding van Boya kwam er een vrije trap. Garcia vond Pouraliganji en die verschalkte Butez: 1-0.

Meteen daarna reageerden de bezoekers. Sarmiento zag zijn schot gepareerd worden door Van Crombrugge, Bakic knikte naast in de herneming. Storck ging aanvallender spelen en gooide Benson in de strijd. Van Crombrugge ranselde een en ander uit zijn kooi. Maar het ging net te traag om Eupen echt te verontrusten.

Weer laatste

Tot overmaat van ramp voor Moeskroen won Lokeren van STVV, waardoor Moeskroen weer samen met de Waaslanders de rode lantaarn deelt. Dit is een gemiste kans voor Les Hurlus want met de komst van Anderlecht en de trip naar Antwerp oogt de kalender voor Nieuwjaar nog loodzwaar. Eupen heeft nu 22 punten verzameld en staat in de buik van het klassement geparkeerd. De Panda’s ontvangen voor de winterstop nog Genk en trekken dan naar Cercle Brugge.