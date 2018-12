Hasselt -

De chauffeurs van De Lijn hebben in Hasselt, vlakbij kerstmarkt Winterland, met een stunt een unieke ‘kerstkaart’ gemaakt. Met hun bussen vormden ze een reusachtige kerstboom om iedereen prettige feestdagen te wensen, maar ook om te benadrukken dat er niet moet betaald worden om naar het centrum van Hasselt en het schilderachtige decor van Winterland te reizen. Ook in steden zoals Gent, Brugge en Roeselare is pendelen om kerstinkopen te doen helemaal gratis.