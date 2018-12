Mak STVV onderuit tegen rode lantaarn Lokeren

De sterke reeks van STVV is nota bene op het veld van de rode lantaarn doorbroken. Na een 13 op 15 gingen de Kanaries in een kletsnat en ijskoud Lokeren met 2-0 onderuit. Door een slippertje van Kenny Steppe kwamen de Truienaars op achterstand, in de slotfase velde de ingevallen Mehdi Terki het verdict.