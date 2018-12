B&B van Leopoldsburgse heropent na bosbranden Portugal: “Zeer veel geholpen door vrienden”

Leopoldsburg -

Het gaat goed met Ann uit Leopoldsburg en haar man Gerrit, de uitbaters van de B&B ‘Quinta O Ninho’ in Portugal. In augustus verwoestten de hevige bosbranden hun bed & breakfast. Toch bleef het koppel niet bij de pakken zitten. Met heel wat steun van vrienden en familie, is alles terug in heropbouw. Als alles goed verloopt, heropent de B&B op 1 april volgend jaar.