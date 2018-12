Girl wint Discovery Award op European Film Awards

De Vlaamse film ‘Girl’ wint de European Film Award voor nieuw talent, de Discovery Award. Daarmee is Lukas Dhont op zijn 27 de jongste Belg die deze prijs wint. Twee landgenoten gingen hem voor: Hans Van Nuffel was 30 toen hij met ‘Adem’ won in 2011; Jaco Van Dormael was 34 toen hij in 1991 won met ‘Toto le héros’.

De prijs is zeker ten dele ook de verdienste van producent Dirk Impens, de man die geloofde in het verhaal dat de jonge Dhont wou vertellen en die hem daarin begeleidde. Voor Impens was het de derde keer dat een film van hem genomineerd was op de European Film Awards, na ‘Daens’ en ‘The broken Circle breakdown’. Voor die laatste film won Veerle Baetens in 2013 de prijs voor beste actrice.

Zij kreeg geen navolging van Victor Polster, die genomineerd was als beste acteur. Polster moest de duimen leggen voor Marcello Fonte, de hoofdrolspeler van Dogman was de gedoodverfde favoriet in die categorie. Maar voor de 17-jarige Polster was een nominatie al een overwinning: heel de Europese filmwereld heeft zijn prestatie in Girl gezien. En kijk in welk rijtje hij staat: Jan Decleir, Jérémie Renier, Johan Heldenbergh keerden ook ooit met lege handen terug van de European Film Awards.

Later deze avond weten we of Girl ook de hoofdprijs wint: de film is ook genomineerd voor de prijs voor de beste Europese film van het jaar. Maar afgaande op de buzz is Cold War daar topfavoriet.