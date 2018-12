Arabische en Japanse ploeg plaatsen zich voor halve finales op WK voetbal voor clubs

Al Ain uit de Verenigde Arabische Emiraten en het Japanse Kashima hebben zich zaterdag geplaatst voor de halve finales van het WK voetbal voor clubs.

Al Ain won in eigen stadion met 3-0 van het Tunesische Esperance Tunis. De doelpunten waren van Mohamed Ahmad (2.), Hussein El Shahat (16.) en Bandar Mohammed (60.). In de halve finale aanstaande dinsdag treft Al Ain het Argentijnse River Plate, dat als winnaar van de Copa Libertadores rechtstreeks geplaatst is.

Foto: REUTERS

In de andere halve finale nemen woensdag het Japanse Kashima en het Spaanse Real Madrid het tegen elkaar op. Kashima Antlers klopten het Mexicaanse Chivas Deportivo Guadalajara met 3-2. Angel Zaldivar opende na drie minuten met het hoofd de score voor de Mexicanen, Ryota Nagaki (49.) maakte na de rust gelijk. Vanop de stip bracht Serginho (69.) de Japanners op voorsprong, Hiroko Abe (84.) bezegelde definitief het lot van Guadalajara. Hugo Leonardo kon in de blessuretijd (90+4.) nog wel de aansluitingstreffer maken, maar die kwam te laat.

Kashima tegen Real Madrid in de halve finales wordt een heruitgave van de finale van 2016, toen de Madrilenen het met 4-2 haalden na verlengingen. De halve finale, waarvoor Real Madrid rechtstreeks geplaatst is, wordt woensdag om 17u30 Belgische tijd afgewerkt in Japan.