Honden keren nat terug, van baasje geen spoor: Belg dood teruggevonden in vijver van golfterrein

In het Spaanse Mojacar, nabij Almeria, is een 68-jarige Belg dood teruggevonden in de vijver van een golfterrein. Dat meldt de site andaluciainformacion. Het slachtoffer woonde in de buurt van het golfterrein. Over de doodsoorzaak is er nog geen informatie.

Het lichaam van de Belg werd teruggevonden in een vijver van het golfterrein Playa Macenas. Het was de buurman van het slachtoffer die de verdwijning donderdag had gesignaleerd. Hij had de man nog zien gaan wandelen met zijn honden. Hij sloeg alarm toen de natte honden terugkeerden naar huis, maar de man zelf nergens te vinden was.

Er is een onderzoek geopend naar wat er net gebeurd is.