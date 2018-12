Actrice deelt verhaal van haar sterrenkindje Pippa: “Toen de dokter de lelijke woorden ‘er is een probleem’ uitsprak, werd het zwart”

Model en actrice Kim Van Oncen heeft op Facebook in een openhartige post verteld over haar dochter Pippa, die vandaag exact twee jaar geleden levenloos ter wereld kwam. Vanaf januari kunnen Kim en haar echtgenoot Pippa dankzij een nieuwe wet officieel als hun dochter laten registreren. “Een belangrijke stap in het verwerkingsproces”, vertelt Kim in een reactie aan Het Nieuwsblad.