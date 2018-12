Zuur verlies voor aanvallend zwak Lommel

Lommeltrainer Van Imschoot voerde noodgedwongen twee wijzigingen door. Linksachter Cauwenberg (die nog herstelt van een hersenschudding) werd vervangen door Vanbelle. De afwezigheid van strateeg Henkens (geel geschorst) betekende een nieuwe basisplaats voor Valcke, want die was de jongste weken op de invallersbank beland. Bitsindou bleek hersteld van een verrekking in de hamstrings.