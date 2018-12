Duizenden vredeswensen in Hasseltse kathedraal

Hasselt - Te midden van de winkeldrukte in Hasselt, brandden meer dan tweeduizend mensen zaterdag een kaarsje in de Sint-Quintinuskathedraal. De jongeren van IJD Hasselt willen met het initiatief ‘Light a Candle’ in deze adventsperiode zichtbaar naar buiten treden als kerkgemeenschap.

‘Light a candle’ is een initiatief van IJD Hasselt, de dienst voor jongerenpastoraal in het bisdom Hasselt, ondersteund door CCV Hasselt, de christelijke campusgemeenschap CCG en het Virga Jessecomité. De jongeren en vrijwilligers boden de mensen in de winkelstraten van Hasselt de kans om gratis een kaarsje te branden, een creatieve (vredes)wens te schrijven voor geliefden, en een moment te nemen voor een persoonlijk gebed. Een kans die meer dan tweeduizend mensen met beide handen grepen. De kaarsjes werden volop in de Sint-Quintinuskathedraal geplaatst. In de kathedraal konden bezoekers bovendien genieten van gepaste live muziek. Rond de kathedraal steunde de ‘goededoelenkerstmarkt’ ook diverse Limburgse goede doelen.

Foto: Bisdom Hasselt

“Met ‘Light a Candle’ en de goededoelenkerstmarkt willen we als kerkgemeenschap naar buiten komen op een toegankelijke manier”, vertelt Tom Steensels, coördinator van IJD Hasselt. “Op deze manier willen we een open kerk zijn, die naar buiten treedt met de vreugde van het Evangelie.”

‘Light a Candle’ werd een eerste keer georganiseerd door de Universitaire Parochie (UP) in Leuven in 2014 en baant stilaan zijn weg doorheen het kerkelijk landschap van Vlaanderen. Sinds vorig jaar organiseert IJD Hasselt ‘Light a Candle’ in de Hasseltse kathedraal. “We willen hiermee als kerkgemeenschap zichtbaar naar buiten treden”, zegt Phylona Mennen van IJD Hasselt, eindverantwoordelijke voor ‘Light a Candle’. “Het mooie aan dit project is dat ouderen en jongeren of mensen met andere overtuigingen met elkaar kunnen praten over geloof en spiritualiteit. We hopen dat mensen geprikkeld zijn door deze verrassende ontmoeting met onze kerkgemeenschap.”

“De mensen zijn aangenaam verrast door ons initiatief”, weet Luc Smeets, voorzitter van het Virga Jessecomité. “Ze tonen oprechte blijdschap dat we hen de mogelijkheid bieden om in deze drukke kerstperiode even stil te vallen, een sterk signaal. Iedereen wandelt met een glimlach terug naar huis.”

Foto: Bisdom Hasselt