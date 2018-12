Bart Swings gaat sprint vroeg aan en wordt derde op massastart in Heerenveen: "Geen tegenvaller"

Bart Swings is zaterdag derde geworden in de massasprint op de wereldbeker schaatsen in het Nederlandse Heerenveen. De 27-jarige Vlaams-Brabander moest de Zuid-Koreanen Um Cheon-ho en Chung Jae-wo voor laten gaan. In de wereldbekerstand is Swings tweede, na Um.

De massastart, de minimarathon op de schaatsbaan, is het terrein van Bart Swings. Olympisch zilver won hij op het nieuwe onderdeel. Volgens Swings had was het goud geweest als hij de laatste bocht in volle vaart had genomen. In Heerenveen, de favoriete baan van veel schaatsers, moest het maar weer eens van komen. Als eerste ging Swings de laatste ronde in, maar halverwege die ovaal werd hij achterhaald door Um en Chung.

Eerder op de middag was Swings als achtste geëindigd op de 1.500 meter (1:45.03). De Nederlander Thomas Krol was in 1:43.78 ongenaakbaar.

Swings beaamde zaterdag dat de eerste weken van het seizoen niet geheel naar wens zijn verlopen. Zeker niet op de 1.500 meter, die technisch niet in orde was. Maar hij constateerde in Thialf enige verbetering.

"Ik heb niet mijn beste week achter de rug. Moeilijkheden met de luchtwegen. Dat begon eigenlijk in Polen. Daarvoor was ik al niet al te goed teruggekomen uit Japan. Maar stilaan gaat het beter, want vandaag voel ik mij goed", vertelde Swings. "Ik ben aan het opbouwen en denk dat ik goed aan het schaatsen ben. Het gaat om de maanden februari en maart. Dan moet ik er staan. Ik heb al een goede 5.000 meter laten zien en ben niet ontevreden met mijn tijd hier op de 1.500 meter (1:45.03). Toch een persoonlijk laaglandrecord." .