“Na het sporten wil ik meteen seks, hier en nu”: bestaat er zoiets als “inspanningsgeilheid”?

Babette Moonen, eindredactrice van het radio 1-programma ‘Nieuwe Feiten’, kan er niets aan doen. Sinds kort gaat ze twee keer per week spinnen en na afloop is ze naar eigen zeggen altijd “botergeil”. Ligt dat aan haar of is er meer aan de hand, vroeg ze zichzelf af. Bestaat er zoiets als “inspanningsgeilheid”?

Babette is sinds enkele maanden wat intensiever aan het sporten. Twee keer per week is ze op een spinningfiets te vinden. “Het resultaat is dat je nadien volledig leeg, kapot en totaal onaantrekkelijk bent”, zegt ze in ‘Nieuwe Feiten’. Maar er is nog iets anders: “In mijn geval ben ik ook echt, maar echt, botergeil. Als in: ik wil na die sport meteen seks, hier en nu.”

Het is niet dat de eindredactrice de opmerkelijke sensatie één keer voelde. “Het is elke keer opnieuw.” Het heeft alvast niets te maken met seksuele verlangens naar haar medespinners of de instructrice, legt ze nog uit. Dus vraagt ze zich af: bestaat er zoiets als “inspanningsgeilheid”?

Libido gestimuleerd

Voor een antwoord wendden Babette en presentator Lieven Vandenhaute zich tot inspanningsfysiologe Joke Puype (Thomas More Hogeschool). “Of het seksuele verlangen toeneemt na lichaamsbeweging, hangt af van persoon tot persoon. Maar de drang naar seks na een inspanning kan je zeker fysiologisch verklaren”, klinkt het. “Want als je sport, veranderen bepaalde fysiologische parameters. Krachttraining kan leiden tot een toename van het geslachtshormoon testosteron, waar ook vrouwen een kleine hoeveelheid van bezitten. En zo’n toename stimuleert je libido.”

Dromen over seks

“Beweging zorgt verder voor een betere bloeddoorstroming, inclusief die naar de genitaliën. Dat leidt naar een grotere sensitiviteit van je clitoris. Zeker bij sporten als fietsen, waarbij er in die zone meer wrijving is”, verklaart de deskundige verder. “Ook het niveau van een aantal neurotransmitters wordt gestimuleerd, zoals endorfine, adrenaline, dopamine en oxytocine. Dat kan allemaal leiden tot een gevoel van opwinding.”

Als je veel met dat gevoel bezig bent, dan kan je zelfs over seks gaan dromen, aldus Puype. Dat beaamt Babette. “Dat herken ik enorm. Als ik ben gaan spinnen slaap ik heel goed en ik droom altijd over seks.”

Niet alleen

Puype sloeg er wetenschappelijk onderzoek op na. Wat blijkt: Babette is niet alleen. Zo vroegen Britse onderzoekers 1.500 hardlopers wat de sport met hun libido deed. Van de lopers zei 68 procent meer zin in seks te hebben na een tochtje.

Toch is Babette als vrouw wel enigszins een uitzondering. “Want het zijn vooral mannen die een hoger libido krijgen na sport”, aldus Puype. “Een bevraging bij mijn eigen studenten bevestigde dat.”