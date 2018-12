Alweer stoelendans in de VS: minister van Binnenlandse Zaken stapt op

De erg omstreden Amerikaanse minister van Binnenlandse Zaken, Ryan Zinke, stapt eind dit jaar op uit de regering. Dat heeft president Donald Trump zaterdag aangekondigd via de microblogsite Twitter. De opvolger van Zinke zal volgende week worden bekendgemaakt.

Zinke, een voormalige elitesoldaat van de Navy Seals en congresafgevaardigde uit de staat Montana, was twee jaar geleden door Trump benoemd. “Hij heeft veel bewerkstelligd tijdens zijn ambtstermijn en ik wil hem bedanken voor zijn diensten aan de natie”, tweette Trump.

De minister was allerminst onbesproken. Er lopen verschillende onderzoeken naar ongehoorde politieke activiteiten en mogelijke belangenvermenging. Hij kreeg ook kritiek voor buitensporige uitgaven. Zo liet hij drie grote deuren in zijn kantoor vernieuwen voor 75.000 dollar en loopt er een onderzoek naar zijn uitgaven voor een vliegtuigtrip. Hij clashte ook met milieuorganisaties omdat hij oliewinning toestond in het Noordpoolgebied.

De voornaamste bevoegdheden van de minister van Binnenlandse Zaken zijn de nationale parken en de betrekkingen met de Native American tribes (de autochtone bevolking).

Alweer een verandering dus in de regering van Donald Trump. De Amerikaanse president kondigde de voorbije tien dagen al een nieuwe minister van Justitie aan, een nieuwe ambassadrice bij de Verenigde Naties, en vrijdag nog een nieuwe kabinetschef ad interim.