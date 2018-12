De ambities van Lotto-Soudal voor 2019: “Sprintzeges, scoren in de klassiekers en onze aanvalslust tonen”

Lotto Soudal behaalde 25 overwinningen vorig seizoen, zeven daarvan in de WorldTour met als uitschieters de Strade Bianche met Tiesj Benoot, een rit in de Giro met Tim Wellens en een Vuelta-etappe met Jelle Wallays. Voorts waren er ook twee mooie overwinningen van Thomas De Gendt in de Ronde van Catalonië en in Romandië, en daarnaast behaalde de Oost-Vlaming ook de bergtruien in de Vuelta, Parijs-Nice en Romandië.

“We hebben een mooi seizoen achter de rug, maar geen topseizoen”, blikte sportief manager Marc Sergeant op teamstage terug, “vooral de Tour was niet goed en dan ontstaat al snel de perceptie dat het hele seizoen niet goed is. In de Tour waren er te veel extrasportieve zaken die wogen op de ploeg. Ja, de situatie rond André Greipel was niet ideaal en daar leed iedereen onder. Het was beter geweest indien die situatie was opgelost voor de Tour. Zorgen dus en dan presteren de renners minder goed. Vergeet ook niet dat we veel pech gekend hebben met de valpartijen van Tiesj Benoot en Jens Keukeleire. We zijn de Tour geëindigd met vier renners. Dat is niet plezant (Greipel en Vanendert gaven op, red).”

“Anderzijds waren er ook heel mooie zeges met Benoot in de Strade Bianche, Wellens in de Brabantse Pijl, om er een paar te noemen. We deden mee in dat voorjaar, maar akkoord, het mag in 2019 iets meer zijn. De komst van Caleb Ewan is een zeer goede zaak voor de ploeg. Hij wordt onze troef om sprintzeges te kapen. Voor mij behoort hij tot de beste vijf sprinters van de wereld en in de Tour gaan we hem helpen om ook daar zijn eerste zege te pakken.”

Foto: BELGA

“Onze ambitie is niet zo verschillend in vergelijking met andere jaren”, besluit hij. “Sprintzeges, scoren in de klassiekers, zowel in de Vlaamse als Waalse wedstrijden, en onze aanvalslust tonen in de grote rondes. En ja, in de rittenkoersen van één week, zoals Parijs-Nice en Tirreno-Adriatico mogen Tim en Tiesj zeker weer hun kans gaan.”

De technische fiche van Lotto Soudal voor het seizoen 2019:

Kern: Sander Armée, Tiesj Benoot, Adam Blythe (GBr), Rasmus Byriel Iversen (Den), Victor Campenaerts, Jasper De Buyst, Thomas De Gendt, Stan Dewulf, Caleb Ewan (Aus), Frederik Frison, Carl Frederik Hagen (Noo), Adam Hansen (Aus), Jens Keukeleire, Roger Kluge (Dui), Bjorg Lambrecht, Nikolas Maes, Tomasz Marczynski (Pol), Remy Mertz, Maxime Monfort, Lawrence Naesen, Tosh Van Der Sande, Brian Van Goethem (Ned), Jelle Vanendert, Harm Vanhoucke, Jelle Wallays, Tim Wellens, Enzo Wouters

In: Caleb Ewan, Adam Blythe, Roger Kluge, Carl Hagen, Brian Van Goethem, Stan Dewulf en Rasmus Byriel Iversen. Vanaf 1 juli 2019 maken ook jongeren Brent Van Moer en Gerben Thijssen de overstap.

Uit: André Greipel, Lars Bak, Jens Debusschere, James Shaw, Marcel Sieberg, Moreno Hofland