Mathieu van der Poel steekt er na zijn stage ook in Scheldecross met kop en schouders bovenuit: Wout van Aert tweede op een minuut...

Wie gehoopt had dat de winterstages voor extra spanning zouden zorgen in het veldrijden, is een illusie armer. Mathieu van der Poel was ook in de Scheldecross op de Antwerpse Linkeroever een klasse te sterk voor de tegenstand: de Nederlander won met een minuut (!) voorsprong op Wout van Aert. Toon Aerts werd derde en blijft leider in de DVV-Trofee maar ziet Van der Poel zijn achterstand nagenoeg halveren.

Wout van Aert en Mathieu van der Poel keerden na hun stage in Spanje terug in competitie. Het parcours van de Scheldecross werd deels aangepast, vooral de zone op het strand van Sint-Anneke kreeg een opknapbeurt, en dat leverde een razendsnelle openingsronde op met maar liefst 33km/u (!) gemiddeld, waardoor in totaal elf rondes moesten worden afgewerkt.

Twee keer fors doortrekken in de zandbak en alleen Toon Aerts kon het wiel van Van der Poel volgen. Meer zelfs, de Kempenaar pakte als leider in de DVV Trofee de bonificatieseconden aan de tussenspurt. Wout van Aert volgde aanvankelijk op negen seconden en kreeg het gezelschap van Michael Vanthourenhout. Toen het tempo vooraan even stokte, kregen we zowaar vier leiders. Werd het toch nog spannend deze keer...?

Op het einde van de tweede ronde gaf Van der Poel er nog een serieuze snok aan. Van Aert sprong meteen op het wiel maar het ging toch te snel voor de wereldkampioen. De Europese kampioen pakte zo enkele seconden maar ook Aerts gaf zich deze keer niet zomaar gewonnen en volgde samen met Van Aert aanvankelijk op enkele seconden. Maar de twee moesten daarvoor over hun toeren gaan en bij het ingaan van de vierde ronde had Van der Poel toch al meer dan tien seconden op het trio Van Aert-Aerts-Vanthourenhout.

34,2 km/u gemiddeld!

De tegenstand was gebroken en de voorsprong van de Nederlander liep al snel op tot meer dan twintig seconden. Spannend was het dus niet meer maar hij vergat het publiek niet en zorgde met enkele spectaculaire jumps voor het nodige spektakel. Spelenderwijs vergrootte hij de voorsprong op de achtervolgers, in de achtste ronde klokte hij ook de snelste rondetijd aan een gemiddelde van… 34,2 km/u!

Foto: Photo News

De spanning was weg en door de koude vertrokken al heel wat supporters nog voor de slotronde. Nochtans kwam Van Aert bij de achtervolgers wel snedig voor de dag. De wereldkampioen verhoogde zelf nog het tempo en zo kregen we wel een duel met Toon Aerts voor de tweede plek. Een minuut nadat Van der Poel over de streep was gebold, reed Van Aert nog naar de tweede plek voor Aerts, die wel leider blijft in de DVV-trofee.

Voor Van der Poel was het de veertiende zege van het seizoen, de vierde in totaal al in de Scheldecross.

Uitslag:

1. Mathieu van der Poel

2. Wout van Aert +1’04”

3. Toon Aerts +1’04”

4. Michael Vanthourenhout +1’33”

5. Laurens Sweeck +1’54”

6. Corné Van Kessel +2’42”

7. Lars Van der Haar +2’44”

8. Tom Meeusen +2’57”

9. Tim Merlier +3’46”

10. Michael Boros +3’47”