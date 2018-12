Nieuwe protesten van gele hesjes trekken zich op gang in Brussel en Parijs: mannen met maskers en voetzoekers opgepakt

De actie van de gele hesjes heeft zich zaterdagnamiddag op het Luxemburgplein opnieuw op gang getrokken. Nadat het protest over leek, kwamen enkele nieuwe groepen van gele hesjes het protest vervoegen.

De gele hesjes kwamen eerst samen aan Kunst-Wet, waarna ze door een grote politie-escorte naar het Luxemburgplein werden geleid. Dat werd hermetisch afgesloten door de politie. Van op het Luxemburgplein mogen ze nu op een vreedzame manier door de stad trekken onder begeleiding van de politie. Die is massaal aanwezig.

De bijeenkomst van de gele hesjes was eerst gepland op het Luxemburgplein, maar dat werd in laatste instantie verboden. De gele hesjes kwamen daarop samen aan Kunst-Wet en werden uiteindelijk toch nog in stoet en onder zware politiebegeleiding geëscorteerd naar het Luxemburgplein. Daar werd duidelijk dat de betoging moest stoppen. Er waren geen incidenten tijdens de betoging.

Foto: Photo News

Verboden wapens

Er zijn intussen 39 mensen bestuurlijk aangehouden bij de protesten in de straten van de hoofdstad. Dat bevestigt de politiezone Brussel Hoofdstad – Elsene aan Het Nieuwsblad.

De 39 personen zijn van hun vrijheid beroofd omdat ze verboden voorwerpen op zak hadden. Het gaat voor het overgrote deel om voetzoekers, vuurwerk, maskers en dergelijke. De mensen worden tijdelijk van de vrijheid beroofd en zullen wellicht later weer worden vrijgelaten. Er zijn geen gerechtelijke aanhoudingen, zegt dan weer het Brussels parket.

450 administratieve aanhoudingen

Vorig weekend al hield de Brusselse politie in totaal 450 betogers administratief aan en werden nog eens tien betogers gerechtelijk aangehouden. De politie was toen massaal aanwezig en kon de menigte van gele hesjes vastzetten op de Brusselse kleine ring.

De politie van de zone Brussel-hoofdstad-Elsene raadt iedereen af om met de wagen naar het centrum van Brussel te komen, want er wordt opnieuw verkeershinder verwacht. Voor realtime-informatie kan iedereen terecht op de website www.polbru.be en op het Twitter-account @zpz_polbru.

Rustige ochtend in Parijs

Ook in Parijs en andere steden zijn de ‘gilets jaunes’ opnieuw op de been. Voor de vijfde zaterdag op rij trekken de gele hesjes door de straten van Parijs. Na de uit de hand gelopen protesten van de voorbije weken zijn er strenge veiligheidsmaatregelen voorzien. Zo zijn er in de Franse hoofdstad alleen 8.000 politieagenten voorzien en staan er ook 14 pantservoertuigen klaar. Voor heel Frankrijk zou het gaan om zo’n 69.000 veiligheidsagenten.

Foto: Hans Lucas

In Parijs is sprake van zo’n 1.000 actievoerders. Dat zijn er minder dan de voorbije weken. En ook het aantal ‘casseurs’ of keetschoppers ligt volgens de Parijse politie lager. Ongeveer 60 gele hesjes zijn opgepakt. Dat zijn er een pak minder dan de circa 500 arrestaties omstreeks dezelfde tijd vorige zaterdag.

Traangas

Toch achtte de politie het vlak voor de middag nodig traangas in te zetten. Dat gebeurde op de avenue Président Wilson. De demonstranten maakten daarop rechtsomkeer.

Foto: AFP

Foto: BELGA

Foto: EPA-EFE