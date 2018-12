Finale WK hockey wordt Derby der Lage Landen: Nederland wint spannende halve finale tegen Australië na shoot-out

De Red Lions kennen hun tegenstander in de finale van het WK hockey. Nadat België zich eerder op de dag ten koste van Engeland plaatste, wist nu ook Nederland een finaleticket te bemachtigen. Onze noorderburen wonnen hun halve finale van titelverdediger Australië na een shoot-out (3-4). De match was op 2-2 geëindigd na 60 minuten hockeyen.

Nederland kwam in het eerste kwart al op voorsprong via Glenn Schuurman. In het tweede kwart verdubbelde Seve van Ass de voorsprong. In het derde kwart scoorden de Australiërs echter de aansluitingstreffer op een strafcorner, waardoor het alsnog heel spannend werd. De Nederlanders hielden echter goed vol. Tot 27 seconden voor het einde, toen Schuurman op ongelukkige wijze de bal in het eigen doel werkte. De videoscheidsrechter werd er nog even bijgehaald, maar het Australische feestje mocht doorgaan: 2-2.

Door de gelijke stand moest na het vierde kwart een shootout voor de beslissing zorgen. Nederland nam daarbij meteen een vroege voorsprong (1-0), maar miste vervolgens wel twee keer, waardoor het 2-1 werd voor de Australiërs. De volgende penalty scoorden de Nederlanders wel, terwijl de Australiërs misten: 2-2 met elk nog één penalty te gaan. Australië mocht als eerste gaan en scoorde (3-2), maar met een heerlijke treffer maakte Thijs van Dam er 3-3 van. Ook nummer zes ging binnen voor de Nederlanders, terwijl Australië miste: 3-4.

Nederland mag het morgen (zondag) in de finale opnemen tegen de Red Lions. De finale wordt om 14u30 Belgische tijd gespeeld.