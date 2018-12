Kevin De Bruyne viert na anderhalve maand blessureleed zijn rentree, Manchester City voorlopig op kop

Kevin De Bruyne heeft zaterdagnamiddag na anderhalve maand blessureleed zijn rentree gevierd bij Manchester City, dat op de zeventiende speeldag in de Premier League niet al te veel hinder ondervond van Everton: 3-1. KDB startte op de bank, maar mocht een kwartier voor affluiten Riyad Mahrez komen vervangen, toen de eindstand al op het scorebord stond in het Etihad. Vincent Kompany viel naast de selectie.

Voor De Bruyne waren het de eerste speelminuten sinds Allerheiligen. Op 1 november viel hij in de League Cup tegen Fulham immers uit met een blessure aan de ligamenten van de linkerknie. Hij was toen nog maar net hersteld van een blessure aan de rechterknie, die hij medio augustus opliep. Er werd toen verwacht dat hij drie maanden buiten strijd zou zijn, maar hij vierde medio oktober al zijn comeback. Door die blessures speelde hij dit seizoen nog maar een handvol wedstrijden en ook bij de Rode Duivels kwam hij sinds het zo succesvolle WK in Rusland niet meer in actie.

Tegen Everton zat City al in het begin van de tweede helft op rozen na twee treffers van Gabriel Jesus (22. en 50.). Dominic Calvert-Lewin (65.) zorgde even later voor de aansluitingstreffer, maar niet veel later nam Raheem Sterling (69.) de twijfels al weg. Dankzij de zege springt City met 44 punten voorlopig over Liverpool (42) naar de leiding in de Premier League. The Reds hebben wel een wedstrijd minder en spelen zondagavond de topper tegen Manchester United.

Foto: AFP

Foto: Photo News