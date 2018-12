Tim Wellens rijdt in 2019 ondanks hitteprobleem opnieuw de Tour de France: “Ik weet dat ik ga afzien”

Tim Wellens had de voorbije maanden al een paar keer een ballonnetje opgelaten en de kogel is nu ook definitief door de kerk. In 2019 rijdt hij normaal gezien opnieuw de Tour de France. Dat vertelde hij op een persmoment tijdens de teamstage in Mallorca.

Wellens was er al twee keer bij in de Tour de France, in 2015 en in 2017, maar die laatste keer reed hij de grootste rittenkoers van het jaar niet uit. Wellens heeft een haat-liefdeverhouding met de Tour. Ja, hij wil er graag bij zijn, omdat het nu eenmaal het grootste sportieve forum is van het wielerjaar, maar tegelijkertijd kampt hij met een hitteprobleem en speelde dat hem zwaar parten in de Tour van 2017.

“Hitteprobleem al iets beter onder controle”

“Ik weet dat ik ga afzien”, zegt hij, “maar toch wil ik er graag bij zijn in 2019. De start is ook in België en dat speelt zeker een rol. Je wil als renner ook in die Tour zijn. Niet omdat je er graag bent, bijna geen enkele renner is graag in de Tour, maar gewoon omdat het sportief van heel groot belang is. Mijn hitteprobleem is ook al iets beter onder controle, maar het blijft wel een mankement. We proberen om dat zo goed mogelijk aan te pakken met allerlei middelen: kledij, ijs, koude smoothies. Kijk, ik wil het gewoon nog eens proberen en hopelijk met een goed resultaat als gevolg.”

Foto: BELGA

“Parijs-Nice eerste grote doel van het jaar”

Voor het overige rijdt de Limburger bijna een copy-paste van het seizoen 2018. “Ik start in de Challenge Mallorca (eind januari, een reeks van eendagswedstrijden, red), dan de Ster van Bessèges (7 tot 10 februari), wat nieuw is, maar ik wilde er graag eens koersen, vervolgens de Ruta del Sol (20-24/02), dan de Omloop Het Nieuwsblad omdat ik dat vorig jaar een toffe ervaring vond en dan mijn eerste grote doel van het jaar: Parijs-Nice. Het parcours van de Tirreno-Adriatico ziet er heel mooi uit, maar normaal rijd ik dus de Koers naar de Zon, alleen ken ik het parcours nog niet. Tuurlijk zou ik in Parijs-Nice graag weer goed voor de dag komen, beter doen dan de voorbije editie (waar hij vijfde werd in het eindklassement, red), maar daar durf ik nu nog geen uitspraken over doen.”

“Ik doe geen hoogtestages”

In 2018 won hij de Brabantse Pijl, ook nu zijn de Waalse klassiekers opnieuw een groot doel, daarna gaat de riem er even af om vervolgens wellicht te starten in de Ronde van Noorwegen (29 mei tot 2 juni) en daarna mogelijk de Baloise Belgium Tour van 12 tot 16 juni als voorbereiding op de Tour. “Ik doe geen hoogtestages”, gaf hij nog mee, “het verleden wees voor mij al uit dat ik daar niet bij gebaat ben.”