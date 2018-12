Stoffel Vandoorne kent teleurstellend Formule E-debuut, Jerome d'Ambrosio op het podium

Stoffel Vandoorne in zijn Formule E-bolide Foto: HWA AG Official

Antonio Felix da Costa heeft in Saudi-Arabië de eerste Formule E-race van het seizoen 2018/2019 gewonnen. Onze landgenoot Jerome d'Ambrosio eindigde als derde op het podium. Stoffel Vandoorne kende een dramatische race en finishte als zeventiende.

REPORT: Da Costa clinches pole ahead of inaugural 2018 SAUDIA #AdDiriyahEPrix >> https://t.co/pnsHeFf3bQ pic.twitter.com/kQtlGkgliV — ABB Formula E (@FIAFormulaE) December 15, 2018

Antonio Felix da Costa mocht van op de pole vertrekken maar had zijn bolide slecht op de startgrid gezet. Scheef moest hij aan de race beginnen. Desondanks slaagde hij erin om zijn leidersplaats te behouden, onze landgenoot Stoffel Vandoorne verloor een plaatsje en viel terug naar de vierde plaats.

Enkele ronden ver in de race viel Vandoorne verder terug naar de zevende plaats. Vooraan zagen we ondertussen da Costa en Buemi binnen de seconde van elkaar rijden.

Zo'n kwartier ver in de race zagen we Vandoorne steeds verder terugvallen. Mogelijk had Vandoorne problemen met zijn wagen. Op hetzelfde moment viel zijn teamgenoot Gary Paffett uit de race. Geen al te beste race dus voor het debuterende HWA Racelab team waarvoor Vandoorne rijdt en dat de steun van Mercedes geniet.

Met nog 26 minuten te gaan zette Jean-Eric Vergne de aanval in op Antonio Felix da Costa. De Fransman passeerde da Costa en kwam aan de leiding van de race te liggen, voor da Costa en zijn teamgenoot Andre Lotterer. Onze tweede landgenoot Jerome d'Ambrosio reed op een verdienstelijke zesde plaats.

Stoffel Vandoorne kreeg steeds meer problemen in zijn HWA Racelab-bolide en bleef plaatsen verliezen. Daar waar de oefensessies en kwalificatie erg goed verliepen draait de race uit op een drama voor Vandoorne die duidelijk problemen ondervond met zijn bolide.

Meer vooraan zagen we d'Ambrosio met een mooie manoeuvre Buemi passeren voor de vijfde plaats. Onze landgenoot profiteerde nadien optimaal van een bestraffing voor Vergne en knokte zich vervolgens ook naar de tweede plaats. Da Costa reed ondertussen opnieuw aan de leiding van de race. José Maria Lopez moest vooraan opgeven nadat hij zijn wiel links achteraan stuk reed.

Na aanvankelijk een gele vlag kregen we de safety car op de baan om de gestrande wagen van Lopez weg te takelen. Alle onderlinge verschillen werden dus uitgewist en dat was vooral een nadeel voor Antonio Felix da Costa die comfortabel aan de leiding reed.

Bij de herstart kon da Costa vooraan blijven, d'Ambrosio verloor een plaats aan Jean-Eric Vergne die met zijn 'attackmode' onze landgenoot kon passeren. Uiteindelijk slaagde da Costa erin om net voor Jean-eric Vergne over de finish te rijden en de race te winnen.

Onze landgenoot Jerome d'Ambrosio finishte als derde op het podium, zijn achtste podiumplaats in de Formule E. Stoffel Vandoorne kende een frustrerend debuut en finishte uiteindelijk als zeventiende. Zijn teamgenoot Gary Paffett moest opgeven. Overduidelijk een erg moeilijk debuut voor het HWA Racelab-team.

