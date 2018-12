Basisspeler Red Lions verliest vader, maar scoort enkele uren later in halve finale WK

De Red Lions overklasten zaterdag Engeland in de halve finale van het WK hockey. Ze speelden met een zwarte rouwband, want de vader van basisspeler Simon Gougnard is in de nacht van vrijdag op zaterdag overleden na een slepende ziekte. In het tweede kwart van de wedstrijd volgde een emotioneel moment toen uitgerekend Gougnard scoorde voor de Lions.