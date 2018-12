Dode na ongeval bij wegversperring ‘gele hesjes’ in Henegouwen: auto crasht op vrachtwagen

In de Erquelinnes (Henegouwen) is vrijdagavond een automobilist om het leven gekomen, nadat hij achterop een vrachtwagen inreed. Dat gebeurde aan een blokkade van de ‘gele hesjes’. Ook in Frankrijk vond een fataal verkeersongeval plaats in de marge van de protesten.

Het ongeval in Erquelinnes gebeurde rond 18.00 uur op de grens met Frankrijk. Demonstranten van de ‘gele hesjes’ hadden een wegversperring geplaatst op de RN54. Daardoor stond er een lange rij stilstaande vrachtwagens. Een automobilist had hier niet op gerekend en reed met behoorlijke snelheid achter op één van de vrachtwagens, meldt La Voix Du Nord.

De Belgische en Franse brandweer kwamen ter plaatse, maar de hulp kwam te laat voor de man. Hij was op slag dood. “Het was toen al donker”, verklaart burgemeester David Lavaux. Na het ongeval braken de demonstranten de blokkade af.

Ook dode in Frankrijk

Dezelfde avond vond ook in Frankrijk een dodelijke ongeval plaats in de marge van de protesten. In Soissons, in het departement Aisne stuitte een koppel rond 21.00 uur op een blokkade van de ‘gele hesjes’. Ze maakten rechtsomkeer met hun wagen, maar botsten vervolgens op een tegemoetkomend voertuig. De 44-jarige inzittende op de bestuurdersstoel kwam daarbij om het leven.