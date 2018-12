Om 11u30 zaterdagvoormiddag spelen de Belgian Red Lions voor het eerst in de geschiedenis de halve finales op het WK hockey. Tegenstander in India is Engeland. Als ook die match goed afloopt, speelt de olympische vicekampioen zondag in de finale tegen de winnaar van Australië-Nederland. Volg de halve finale van de Red Lions hieronder om 11u30 LIVE.