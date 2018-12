Huis onbewoonbaar na brand: “Inbrekers hebben alles in de fik gestoken”

Heusden-Zolder -

In de Astridlaan in Heusden-Zolder is een huis onbewoonbaar verklaard na een zware brand. Er werden ook sporen van inbraak vastgesteld, een branddeskundige moet deze namiddag bepalen of de inbreker(s) de brand hebben aangestoken. Eigenaar Sylvain Veltjens is er alvast van overtuigd dat zijn ongewenste gasten de boosdoener zijn.