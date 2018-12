De vrouwen van Van Rossem: drie keer getrouwd, duizend minnaressen, maar grote liefdes werden hem afgenomen

Mora, zo heette de laatste vriendin van Jean-Pierre Van Rossem. Vlak voor de opnames van de tv-documentaire die zopas op VIER liep, is ze overleden. Van Rossem was er kapot van. Het was al de tweede keer dat de dood een van zijn grote liefdes kwam halen. Een van, want Van Rossem deelde met een flinke lijst vrouwen en jongedames de lakens.