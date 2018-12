De Croo (Open Vld) over politieke impasse: “We moeten ons concentreren op wat mogelijk is in plaats van wat niet mogelijk is”

Alexander De Croo, kersvers minister van Financiën, is de impasse waarin de Belgische politiek verkeert beu. Daarin speelt voormalig coalitiepartner N-VA een sleutelrol, beseft de Open VLD’er. “De enige manier om eruit te geraken is dat premier Michel en Bart De Wever elkaar bellen. We moeten ons concentreren op wat mogelijk is in plaats van wat niet mogelijk is.”

De Croo is sinds eind vorige week, toen de federale regering verder ging zonder N-VA, minister van Financiën. Veel heeft hij nog niet genoten van zijn nieuwe functie. “Financiën is een boeiend domein. Maar de voorbije dagen heb ik vooral een verspilling van tijd en energie gezien.”

De Croo doelt daarmee op de politieke impasse waarin de minderheidsregering verkeert. Om het beleid voort te zetten, moet er steun uit de oppositie komen. Maar het politieke toneel werd vooral gedomineerd door gekibbel over de vraag of premier Michel vertrouwen moet vragen voor zijn regering. Een motie daarvoor werd goedgekeurd en wordt vermoedelijk dinsdag behandeld.

Geen handpop van N-VA

De kersvers minister van Financiën hekelt de situatie. “Wat gaan we doen dat we niet onze tijd aan het verdoen zijn?”, vraagt hij zich af. Toch kan De Croo zich niet voorstellen dat de impasse lang zal duren. “N-VA zal af willen maken waaraan ze begonnen zijn in de Zweedse coalitie”, spreekt hij hoopvol. “Ik kan me niet inbeelden dat de N-VA eerst wegloopt uit de regering en dan ook nog eens zou weglopen van de hervormingen die ze samen met ons hebben ingezet”, legt De Croo.

Dat premier Michel dan verwordt tot een handpop van N-VA, zoals Jan Jambon stelt, wil De Croo niet horen. “Zo hebben we de afgelopen vier jaar niet samengewerkt. De enige manier om uit de impasse te geraken is dat premier Michel en Bart De Wever elkaar bellen. We moeten ons concentreren op wat mogelijk is in plaats van wat niet mogelijk is. Als we er een verbaal steekspel van blijven maken, kom je tot een blokkade en ik vraag mij af wie daar voordeel bij heeft.”

Van vervroegde verkiezingen wil de vicepremier ook niet weten. “Dat speelt recht in de kaart van Elio Di Rupo.”