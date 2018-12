Leider Sporting Hasselt kan muur van Spouwen-Mopertingen niet slopen

Sporting Hasselt is in de derby tegen Spouwen-Mopertingen blijven steken op een gelijkspel. De thuisploeg gaf zijn voorsprong in de eerste helft héél snel weg en vond na rust geen gaten in de dubbele muur die Spouwen-Mopertingen had opgetrokken. Opnieuw een draw dus en dat al voor de vierde keer op rij. Bocholt kan zondag de leidersplek overnemen van Hasselt als het wint van Berchem.