Bijna de helft (47,5 procent) van de lezers die vorig jaar dankzij de screeningscampagne van deze krant ontdekten dat ze aan de hartritmestoornis voorkamerfibrillatie lijden, had drie maanden later nog geen arts geconsulteerd. “Het is verrassend dat mensen wel de moeite doen om met een app op hun smartphone hun hartritme te controleren, maar achteraf geen actie ondernemen”, zegt Pieter Vandervoort, cardioloog van het ZOL.