1 op de 3 Vlaamse fietsdoden valt in Limburg. Dat blijkt uit de verkeersveiligheidsbarometer van VIAS die dinsdag gepresenteerd werd. Eerst het algemene en positieve nieuws: een daling van 5% in België van het aantal verkeersdoden. Jammer genoeg is er wel een lichte stijging in Vlaanderen. En bovendien komt dan de realiteit over de fiets: een dodelijke zomer voor fietsers in Vlaanderen.