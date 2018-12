Zandspecialisten en ex-wereldkampioenen Herygers, Vervecken en Albert kijken in glazen bol voor strijd in de Kuil

De gemeenteraadsverkiezingen drukten de Superprestigeveldrit van Zonhoven twee maanden verder op de crosskalender, van 14 oktober naar 16 december. Heeft dat invloed op de wedstrijd? Krijgen we voor een keer geen onemanshow van Mathieu van der Poel? En hoe overwin je het monster genaamd de Kuil? We schotelden ex-wereldkampioenen en gepatenteerde zandhazen Paul Herygers, Erwin Vervecken en Niels Albert drie pertinente vragen voor aan de vooravond van de zwaarste en meest spectaculaire zandcross van het jaar. “De combinatie van zand en hoogteverschil in Zonhoven is uniek.”