“We durven het bijna niet vragen,maar er is geen andere uitweg”

Vanessa uit Ham wil 70.000 euro inzamelen voor repatriëring en peperdure kankerbehandeling van broer in Rusland

HAM70.000 euro. Zoveel wil Vanessa Thys (41) uit Ham inzamelen om haar broer Dominik (43) een levensreddende operatie te kunnen geven. Dominik werd vorige week gehospitaliseerd in zijn thuisland Rusland nadat een bijzonder agressieve kanker bij hem was vastgesteld. Omdat een behandeling daar onmogelijk blijkt, wil Vanessa haar broer repatriëren. “70.000 euro is veel geld en ik durf het bijna niet vragen”, zegt Vanessa. “Maar het moet, voor mijn broer.”